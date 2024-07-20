Власти Нарва-Йыэсуу требуют от IVIA сделать город полноправным участником аэродромного проекта

В прошлом году был выполнен и широко представлен общественности анализ осуществимости и окупаемости проекта развития аэродрома для малой авиации под Нарвой, в поселке Ольгина. Проект подготовило Инвестиционное агентство Ида-Вирумаа (IVIA). По его заказу выполненный анализ показал, что строительство тут современного аэропорта имеет экономический смысл и полезно для всего региона.

По заключению аналитиков и IVIA, создание в Ольгина авиационного бизнес-парка приведет к появлению не менее 500 косвенных высокооплачиваемых рабочих мест. Обо всем этом "Северное побережье" подробно писало во второй половине 2023 года. Теперь же дело в реализации столь амбициозной по местным меркам задумки. И тут, естественно, все непросто.