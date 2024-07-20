Широко разрекламированный амбициозный проект превращения ныне существующего под Нарвой в Ольгина летного поля в приличный аэропорт далее может столкнуться с парой задержек и противоречий. Все пока надеются на благополучные и бесконфликтные решения.
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Власти Нарва-Йыэсуу требуют от IVIA сделать город полноправным участником аэродромного проекта
В прошлом году был выполнен и широко представлен общественности анализ осуществимости и окупаемости проекта развития аэродрома для малой авиации под Нарвой, в поселке Ольгина. Проект подготовило Инвестиционное агентство Ида-Вирумаа (IVIA). По его заказу выполненный анализ показал, что строительство тут современного аэропорта имеет экономический смысл и полезно для всего региона.