Директор Silmet покидает компанию

По словам Райво Васну, он понял, что пришло время отдыхать: "Я проработал там пять лет практически без отдыха. Навредил сам себе, решил взять паузу на некоторое время".

Больше всего за время работы в компании Васну гордится запуском проекта нового завода по производству постоянных магнитов в Нарве: "Это процесс, который уже никто не сможет остановить. Здание готово, и вскоре придет оборудование".

На ближайшие несколько месяцев он останется консультантом в Silmet, чтобы помочь новым сотрудникам лучше вникнуть в дела. Что будет делать дальше, Васну пока не знает.

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