Испанские слизни продолжают нашествие на сады жителей Эстонии

- Насколько массово у нас сегодня в Эстонии распространены испанские слизни, никто точно сказать не может. Однако некоторое представление дает карта слизней Департамента окружающей среды, куда каждый может добавить фотографии своих находок. Больше всего сообщений поступало из Харьюмаа, также довольно часто эти насекомые попадались на глаза в Тарту, Пярну и их окрестностях. По данным карты слизней, в Ляэне-Вирумаа ситуация лучше и распространение улиток не такое массовое, но нужно учитывать, что многие люди не делают пометок в картографическом приложении Департамента окружающей среды, - отметила Мария Рятсеп.

Как лучше всего предотвращать появление этих незваных гостей? Если при покупке рассады вы подозреваете наличие яиц, рекомендуется поместить растение на карантин на пять недель. Ни при каких обстоятельствах нельзя выносить живых улиток в парк или лес, так как предотвратить их распространение будет практически невозможно.

При обнаружении слизней в саду или где-либо еще их яйца необходимо собрать и уничтожить. Особей можно убить, ударив их лопатой или поместив в кипящую воду. Улиток необходимо закопать в яму. Если вредители обнаружены в саду, имеет смысл несколько раз осмотреть территорию. Яйца испанских слизней напоминают гранулы удобрений, поэтому их идентификация может занять некоторое время.

Яйца от гранул отличает то, что они прозрачны и лежат в кучке. Каждая особь способна отложить до 400 яиц, поэтому действовать нужно быстро. Например, для приманки можно использовать арбузную кожуру - так слизней будет легче выловить. Собирать их рекомендуется в резиновых перчатках. Также стоит помнить, что их слизь сложно отстирывается от одежды.

О найденных злодеях следует сообщить соседям, чтобы они тоже проверили свой сад. Здорово, если вы регулярно ухаживаете за своим садом, косите траву, а почву держите рыхлой. Департамент окружающей среды не рекомендует использовать яды, так как они уничтожают местных полезных видов, а также птиц и животных, которые ими питаются. Кроме того, пострадать могут домашние животные.

Сможем ли мы когда-нибудь избавиться от испанских слизней? От них, вероятно, не избавиться, но вклад каждого садовода и наблюдателя имеет значение. «Действуя вместе, мы сможем контролировать численность слизней», - подтвердила Рятсеп.