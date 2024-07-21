В течение второго квартала этого года был использован 91% продуктовых карт. Больше всего нуждающихся оказалось в Ида-Вирумаа.
Жители Ида-Вирумаа пользуются продуктовыми картами чаще остальных жителей Эстонии
По продуктовым картам было совершено 47 059 покупок на общую сумму 706 000 евро.
- Раньше люди раз в квартал получали одну продуктовую посылку, в которой были в основном непортящиеся товары - сухие продукты и консервы. А продуктовая карточка дает жителям Эстонии возможность выбирать именно то, что им нужно, и в подходящее для них время. Я рада, что нуждающиеся так быстро и удачно воспользовались этой возможностью, - сказала министр социальной защиты Сигне Рийсало.
Статистика использования продуктовых карт показывает, что в среднем по одной такой карте совершалось 3,5 покупки, и на одну покупку тратилось 15,1 евро. Больше всего продовольственными картами пользовались жители Ида-Вирумаа: на первом месте оказался магазин Rimi в Кохтла-Ярве, на втором - Нарва, за ней следует столичный район Пыхья-Таллинн.
В предыдущем квартале продуктовые карты использовали в основном для покупки молочных продуктов, хлеба и хлебобулочных изделий, переработанного и свежего мяса, круп, йогуртов и сухих продуктов.
Государство перечисляет на продуктовую карту 30 евро раз в квартал на каждого получателя. Список получателей продовольственной помощи составляется на основе заявлений и получателей прожиточного пособия и пособий местных самоуправлений. Чтобы подать заявление на получение помощи, человек должен обратиться к социальному работнику самоуправления по месту своего жительства, после чего проводится оценка материального положения ходатайствующего, по результатам которой нуждающийся включается в список получателей продовольственной помощи, и ему выдается продуктовая карточка - по почте или социальным работником. Лица без определенного места жительства, находящиеся в ночлежках для бездомных, также имеют на это право.
Помимо продуктовых карт, с 2019 года нуждающимся выдается и безвозмездная продовольственная помощь, которая собирается и распределяется Продуктовыми банками на регулярной основе в течение всего года.
Государственный центр вспомогательных услуг (RTK) недавно объявил новый тендер на поиск распространителей пожертвованного продовольствия в шести регионах (Харьюмаа; Хийумаа, Сааремаа, Пярнумаа и Ляэнемаа; Рапламаа и Ярвамаа; Тартумаа и Йыгевамаа; Валгамаа, Вырумаа, Пылвамаа и Вильяндимаа; Ляэне-Вирумаа и Ида-Вирумаа). Один поставщик может предлагать свои услуги для нескольких регионов.
В целевую группу для распределения безвозмездной продовольственной помощи входят люди, попавшие в экономически трудную ситуацию, потребность которых в помощи была определена социальным работником местного самоуправления.
Распределение продовольственной помощи софинансируется Европейским союзом.