Жители Ида-Вирумаа пользуются продуктовыми картами чаще остальных жителей Эстонии

По продуктовым картам было совершено 47 059 покупок на общую сумму 706 000 евро.

- Раньше люди раз в квартал получали одну продуктовую посылку, в которой были в основном непортящиеся товары - сухие продукты и консервы. А продуктовая карточка дает жителям Эстонии возможность выбирать именно то, что им нужно, и в подходящее для них время. Я рада, что нуждающиеся так быстро и удачно воспользовались этой возможностью, - сказала министр социальной защиты Сигне Рийсало.

Статистика использования продуктовых карт показывает, что в среднем по одной такой карте совершалось 3,5 покупки, и на одну покупку тратилось 15,1 евро. Больше всего продовольственными картами пользовались жители Ида-Вирумаа: на первом месте оказался магазин Rimi в Кохтла-Ярве, на втором - Нарва, за ней следует столичный район Пыхья-Таллинн.

В предыдущем квартале продуктовые карты использовали в основном для покупки молочных продуктов, хлеба и хлебобулочных изделий, переработанного и свежего мяса, круп, йогуртов и сухих продуктов.