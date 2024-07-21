Полиция ищет пропавшего в Ида-Вирумаа 74-летнего Олава

Олава поблизости не нашли, но его тележку нашли на автобусной остановке, и, возможно, дальше он поехал на автобусе из деревни Аа - например, в Кивиыли, Ракверре или Таллинн.

У Олава большая седая борода и более длинные волосы. На нем темные брюки и куртка, а также, возможно, светлая куртка. Ему может быть трудно понять свое окружение.

Мы просим всех, кто мог видеть Олава, сообщить об этом, позвонив в Центр экстренной помощи по телефону 112.