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Полиция ищет пропавшего в Ида-Вирумаа 74-летнего Олава

Северное побережье
Обновлено 21 июля 2024, 13:43
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Потерявшийся Олави
Потерявшийся Олави Фото: PPA

По данным полиции, Олав вчера пошел прогуляться в деревню Аа в субботу и не вернулся домой.

Олава поблизости не нашли, но его тележку нашли на автобусной остановке, и, возможно, дальше он поехал на автобусе из деревни Аа - например, в Кивиыли, Ракверре или Таллинн.

У Олава большая седая борода и более длинные волосы. На нем темные брюки и куртка, а также, возможно, светлая куртка. Ему может быть трудно понять свое окружение.

Мы просим всех, кто мог видеть Олава, сообщить об этом, позвонив в Центр экстренной помощи по телефону 112.

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