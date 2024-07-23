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ВИДЕО Чемпион мира Кристьян Чех оттачивает свою форму в Ида-Вирумаа

Эрик Гамзеев
, журналист
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На воскресных соревнованиях на Йыхвиском стадионе им. Хейно Липпа Кристьян Чех и его тренер Март Олман искали ответ на вопрос, как последние тренировки повлияли на его форму и что можно сделать за оставшиеся до Олимпиады недели.
На воскресных соревнованиях на Йыхвиском стадионе им. Хейно Липпа Кристьян Чех и его тренер Март Олман искали ответ на вопрос, как последние тренировки повлияли на его форму и что можно сделать за оставшиеся до Олимпиады недели. Фото: Erik Gamzejev / Põhjarannik

В воскресенье жители многоквартирных домов Йыхвиского микрорайона могли увидеть из собственных окон, как чемпион мира и нынешний чемпион Европы словенец Кристьян Чех готовится к тому, чтобы взойти через пару недель на пьедестал на Олимпийских играх в Париже.

Более сотни пришедших на стадион Хейно Липпа любителей легкой атлетики посмотреть последнее перед Олимпиадой контрольное соревнование Кристьяна Чеха желали, согласно сделанным ставкам, видеть результат словенца за 70 метров, в том числе часть надеялась на улучшение прошлогоднего личного результата, который составил 71.86 метра.

Сам чемпион мира остался доволен

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