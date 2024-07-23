ВИДЕО Чемпион мира Кристьян Чех оттачивает свою форму в Ида-Вирумаа

На воскресных соревнованиях на Йыхвиском стадионе им. Хейно Липпа Кристьян Чех и его тренер Март Олман искали ответ на вопрос, как последние тренировки повлияли на его форму и что можно сделать за оставшиеся до Олимпиады недели.

Фото: Erik Gamzejev / Põhjarannik