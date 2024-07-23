Новое правительство во главе с Кристеном Михалом приступило к работе

Премьер-министр Кристен Михал сегодня утром принял в Рийгикогу присягу, после чего текст присяги подписали и другие члены правительства. В присяге не принял участия действующий министр обороны Ханно Певкур, находящийся с зарубежным визитом в США. Функции министра обороны выполняет министр финансов. После принятия присяги в Рийгикогу Кристен Михал встретился с уходящим премьер-министром Кайей Каллас и членами Рийгикогу.

Правительство Михала, которое также является 54-м составом правительства Эстонской Республики, включает 14 министров вместе с премьер-министром. Среди них министр иностранных дел Маргус Цахкна, министр обороны Ханно Певкур, министр регионов и сельского хозяйства Пирет Хартман, министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс, министр социальной защиты Сигне Рийзало, министр здравоохранения Рийна Сиккут, министр образования и науки Кристина Каллас и министр культуры Хейди Пурга. В качестве новых министров вступят в должность министр юстиции и цифровых технологий Лииса-Ли Пакоста, заменившая Кристена Михала на его посту министр климата Йоко Алендер, министр инфраструктуры Владимир Свет, министр экономики и промышленности Эркки Кельдо и министр финансов Юрген Лиги.

"Партия реформ Эстонии, Социал-демократическая партия и Партия 200 Эстонии продолжат работать в качестве правительственной коалиции, чтобы обеспечить доверие народа и предприятий Эстонии", - говорится в пресс-сообщении правительства.

Новый состав соберется впервые в четверг, 25 июля, на заседании правительства, которое начнется в 10 часов утра, и на последующем заседании кабинета министров.