Город Кохтла-Ярве сможет построить на улицах Оутокумпу и Катсе в Южном микрорайоне Кохтла-Ярве пешеходную дорожку протяженностью километр.
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В Южном микрорайоне Кохтла-Ярве построят пешеходные дорожки общей протяженностью километр
По большей части будут реновированы имеющиеся разрушенные тротуары, расположенные по соседству с Ярвеской школой и расходящиеся от перекрестка улиц Оутокумпу и Катсе, где установлен камень в честь дружбы Кохтла-Ярве и финского города-побратима Оутокумпу. Если в трех направлениях дороги требуют обновления, то дополнительно необходимо построить тротуар протяженностью несколько сотен метров, который будет вести от этого перекрестка до магазина "Konsum".