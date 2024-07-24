Идаская префектура полиции сообщила, что тело пропавшей в понедельник Елены найдено в Таллинне.
Пропавшую в начале июля в Кохтла-Ярве Елену нашли мертвой
Как сообщалось ранее, близкие Елены общались с ней в последний раз 2 июля, и возможно она поехала в Таллинн.
Сегодня полиция сообщила, что тело девушки было обнаружено в Таллинне уже 4 июля, однако сразу опознать ее не удалось. Сейчас установлено, что это и есть пропавшая в Кохтла-Ярве молодая женщина.
Оснований подозревать в его смерти насилие нет, но точные обстоятельства пока выясняются.