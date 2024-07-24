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Пропавшую в начале июля в Кохтла-Ярве Елену нашли мертвой

Северное побережье
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Траурная свеча. Снимок иллюстративный.
Траурная свеча. Снимок иллюстративный. Фото: VisionalMedia/Shutterstock

Идаская префектура полиции сообщила, что тело пропавшей в понедельник Елены найдено в Таллинне.

Как сообщалось ранее, близкие Елены общались с ней в последний раз 2 июля, и возможно она поехала в Таллинн.

Сегодня полиция сообщила, что тело девушки было обнаружено в Таллинне уже 4 июля, однако сразу опознать ее не удалось. Сейчас установлено, что это и есть пропавшая в Кохтла-Ярве молодая женщина.

Оснований подозревать в его смерти насилие нет, но точные обстоятельства пока выясняются.

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