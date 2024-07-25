На полях Ида-Вирумаа обнаружена странная змея

"Энтомолог Ааре Линдт заметил очень черную змею, подобной которой не должно быть в Эстонии. В любом случае он поймал змею и с помощью зоолога Йоозепа Сарапуу определил - это все-таки гадюка, хотя у нее не было характерного зигзага на спине, а кончик хвоста был оранжевым", - написали сотрудники музея на своей странице в соцсети Facebook.

Также у гадюк зрачки отличаются от зрачков у ужей - у последних они овальные. "Таким образом, с большой уверенностью можно сказать, что это гадюка. Почему она выглядит так необычно? Одно из возможных объяснений - это молодая рептилия, у которой еще не сформировались характерные узоры и цвета. В любом случае, это очень интересная находка! И она была не одна - сотрудники музея, проводившие полевые работы, заметили в общей сложности трех таких темных змей".