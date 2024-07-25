В среду в полицию обратилась 91-летняя женщина после звонка неизвестной женщины, представившейся ее дочерью.
СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Мошенники выманили крупную сумму у 91-летней нарвитянки
Предполагаемая дочь рассказала, что попала в аварию и ей пришлось выплатить деньги другой стороне ДТП. Звонившая попросила у пенсионерки 30 000 евро, а также уточнила адрес пенсионерки. Через некоторое время у двери появился мужчина, представившийся адвокатом. Женщина дала мужчине 2500 евро.
В ночь на 25 июля в полицию сообщили, что 31-летний мужчина и 51-летняя женщина избили 24-летнюю женщину перед многоквартирным домом на улице Уускюла в городе Нарва. Полиция арестовала подозреваемых. Точные обстоятельства происшествия полиция разъяснит в рамках уголовного производства.