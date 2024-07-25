СВОДКА ПОЛИЦИИ Мошенники выманили крупную сумму у 91-летней нарвитянки

Предполагаемая дочь рассказала, что попала в аварию и ей пришлось выплатить деньги другой стороне ДТП. Звонившая попросила у пенсионерки 30 000 евро, а также уточнила адрес пенсионерки. Через некоторое время у двери появился мужчина, представившийся адвокатом. Женщина дала мужчине 2500 евро.