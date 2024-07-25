Учителям дали еще один год на сдачу экзамена по эстонскому языку на B2

С учителями муниципальных школ, не владеющими эстонским языком на уровне B2, нельзя будет заключить трудовой договор уже с 1 августа этого года. Но переходное положение позволяет заключить срочный трудовой договор на один год с теми, кто уже владеет языком на уровне B1, ходил на курсы и сдавал экзамен на B2, но пока не сдал его. Такой договор нельзя будет продлить после 1 августа 2025 года. Для учителей государственных школ эта поправка применяться не будет.

- В государственных школах – начальных и гимназиях – как собственник мы приняли решение не применять это переходное положение. В государственных школах все учителя должны владеть эстонским языком на уровне не ниже B2. Единственным исключением будут учителя, которым на последнем экзамене не хватило нескольких баллов и у которых есть четкий план сдать экзамен осенью, - добавила министр образования и науки Кристина Каллас.

Правительство также отказалось от требования владения эстонским языком на уровне B2 для учителей, преподающих на иностранном языке в международных школах.

- Длительные обсуждения с международными школами и анализ законодательства Европейского союза показали нам, что требование владения языком на уровне B2 не действует в рамках законодательства ЕС, так как этим учителям не требуется использовать эстонский язык в своей работе. Поэтому мы изменили требование для этих учителей на уровень B1, что соответствует языковым требованиям для выдачи постоянного вида на жительство. Учителя международных школ должны будут сдать экзамен на уровень B1 к 2026 году, - пояснила Каллас.

Кроме того, правительство решило, что поскольку все группы детских садов должны осенью начать обучение на эстонском языке, а до сих пор не были урегулированы языковые требования к помощникам воспитателей в детских садах, в новом постановлении от них также требуются знания эстонского языка на уровне B2. "Так как для владения языком на уровне B2 требуется два года обучения, мы предоставили этот срок. Таким образом, с 1 сентября 2026 года все помощники воспитателей во всех детских садах должны будут иметь по крайней мере уровень B2", – отметила министр.