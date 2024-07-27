Ученые надеются использовать плавучие острова для привлечения водоплавающих птиц на территорию бывшего карьера и улучшения качества воды в канале.

Рано утром в среду у кромки мелководной заводи на канале Айду толстые тростниковые плоты были вставлены в каркасы, собранные из канализационных труб, чтобы затем перетащить их к воде.