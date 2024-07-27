"День открытых хуторов почти так же важен, как Певческий праздник", - сказала министр регионального развития Пирет Хартман, отметив, что большинство эстоноземельцев о них слышали и многие принимали в них участие.
День открытых хуторов проводился в этом году уже 10-й раз.
Празднику песни исполнилось 155 лет.
Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
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