"Молодой человек фонтанирует идеями, мечает, строит воздушные замки, хочет исправить мир. Однако в этом возрасте он редко занимает ключевые позиции, и надо быть крепким орешком, чтобы пробиться сквозь стены безразличия. В Авинурмеской школе за последние два года несколько полезных идей реализовалось благодаря позиции "Сделаем сами!".
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Мати Лукас закалялся в Авинурме и Алжире
Так написала в 1981 году газета "Советский учитель" о директоре Авинурмеской школы Мати Лукасе.
Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
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