Сб, 27.07.2024
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Для подписчиков

Мати Лукас закалялся в Авинурме и Алжире

Эрик Гамзеев
, журналист
Copy
Осенью 1981 года в газете "Советский учитель" вышла статья "Молодость как добродетель", которая рассказывала о молодом директоре Авинурмеской школы Мати Лукасе.
Осенью 1981 года в газете "Советский учитель" вышла статья "Молодость как добродетель", которая рассказывала о молодом директоре Авинурмеской школы Мати Лукасе. Фото: Repro

"Молодой человек фонтанирует идеями, мечает, строит воздушные замки, хочет исправить мир. Однако в этом возрасте он редко занимает ключевые позиции, и надо быть крепким орешком, чтобы пробиться сквозь стены безразличия. В Авинурмеской школе за последние два года несколько полезных идей реализовалось благодаря позиции "Сделаем сами!".

Так написала в 1981 году газета "Советский учитель" о директоре Авинурмеской школы Мати Лукасе.

Лукас вспоминает, что когда в 1978 году он, окончив Таллиннский педагогический институт с отличием по специальности общетехнических дисциплин, пришел на должность директора Авинурмеской школы, его ждало относительно новое здание школы с одним большим недостатком. "Оно распадалось по всем фронтам! Вода текла между панелями", - описывает он.

Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
Смотрите прямые трансляции на Rus.Postimees, Kanal 2, Duo 5, а также следите за событиями на русскоязычном Kanal 7.
Читайте все новости об Олимпиаде здесь.
Комментарии
Copy

Ключевые слова

Персона/репортаж
Наверх