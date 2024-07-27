Мати Лукас закалялся в Авинурме и Алжире

Осенью 1981 года в газете "Советский учитель" вышла статья "Молодость как добродетель", которая рассказывала о молодом директоре Авинурмеской школы Мати Лукасе.

"Молодой человек фонтанирует идеями, мечает, строит воздушные замки, хочет исправить мир. Однако в этом возрасте он редко занимает ключевые позиции, и надо быть крепким орешком, чтобы пробиться сквозь стены безразличия. В Авинурмеской школе за последние два года несколько полезных идей реализовалось благодаря позиции "Сделаем сами!".