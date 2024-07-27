Нетрезвый водитель электросамоката спровоцировал аварию и сам попал в больницу

В пятницу вечером в городе Нарва-Йыэсуу, по адресу Л. Койдула 106, произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором 63-летний мужчина, управлявший автомобилем Volkswagen Golf, не убедившись в безопасности маневра, выехал перед движущимся навстречу по дороге автомобилем KIA Ceed, которым управляла 19-летняя женщина. В результате столкновения оба автомобиля изменили траекторию движения и вылетели за пределы дороги. Водитель KIA, а также водитель Volkswagen и его 63-летняя пассажирка, доставлены в больницу.