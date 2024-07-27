Министр внутренних дел отреагировал на отправку эстонских детей в Крым

"Я передал информацию в полицию и КАПО и попросил проверить информацию, после чего была начата процедура. Сотрудникам PPA на границе было поручено обратить особое внимание на передвижение несовершеннолетних.

Позже в МВД также было направлено письменное уведомление о возможном участии и деятельности одного конкретного лица в данном проекте. К моему большому разочарованию, это был также бывший, неактивный член Социал-демократической партии", - пишет Ляэнеметс.

По словам министра, расследование как конкретной деятельности, так и сети всех причастных к ней лиц продолжается.

"Отправка детей в Крым и разрешение на это родителей ставит под угрозу жизнь ребенка. Крым - активная зона военной деятельности. Учитывая, как Россия нападает на Украину, никто не находится в безопасности в зоне боевых действий, которой является и Крым", - отметил Ляэнеметс.

По словам министра, отягчающим фактом является то, что это пропагандистский лагерь, где намеренно распространяются ложные представления, направленные против демократического мира и России. Это не то место, где к Эстонии относятся дружелюбно. Родитель, независимо от национальности, выбравший местом своего проживания Эстонскую Республику, должен это понимать и отнестись к этому серьезно

"Участие в организации таких лагерей, в том числе привоз туда детей, по сути помогает влиять на деятельность против Эстонии. Как министр внутренних дел и лидер Социал-демократической партии я осуждаю подобную деятельность, подобную эксплуатацию детей нельзя терпеть ни в коем случае. Я благодарен за все подсказки, которые были сделаны по этой теме, и если у кого-то есть дополнительная информация, пожалуйста, поделитесь ею", - завершил Ляэнеметс.