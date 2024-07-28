Вечером в воскресенье в нарвских социальных сетях стали появляться фотографии дымящегося городского автобуса в центре Нарвы, недалеко от торгового центра Astri.
В центре Нарвы задымился автобус
Как пояснили в Спасательном департаменте, во время рейса из моторного отсека городского автобуса пошел дым. Водитель тут же остановил автобус и попросил пассажиров выйти, после чего вызвал спасателей.
Как выяснилось, задымление было вызвано попавшей в мотор жидкостью. Спасатели устранили источник задымления в за 15 минут.
По данным департамента, вокруг автобуса собралось много людей, из-за чего руководитель спасательных работ был вынужден повысить голос и попросить их разойтись, так как они могли подвернуть себя опасности и затрудняли спасательные работы.
Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
Смотрите прямые трансляции на Rus.Postimees, Kanal 2, Duo 5, а также следите за событиями на русскоязычном Kanal 7.Читайте все новости об Олимпиаде здесь.