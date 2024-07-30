Выйдя в финал в плавании брассом на 100 метров, уроженка Силламяэ 17-летняя Энели Ефимова сделала историю - до нее ни одна эстонская пловчиха не попадала на Олимпийских играх на индивидуальной дистанции в восьмерку сильнейших в виде спорта с настолько сильной конкуренцией, как плавание.
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Энели Ефимова делала на Олимпиаде историю
Показав в воскресенье утром в предварительном заплыве время 1.06,24, Ефимова стала восьмой и прошла в полуфинал, где улучшила свой результат еще на одну сотую, и этого хватило, чтобы последней, то есть восьмой, пройти в финал.
Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
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