Энели Ефимова делала на Олимпиаде историю

Показав в воскресенье утром в предварительном заплыве время 1.06,24, Ефимова стала восьмой и прошла в полуфинал, где улучшила свой результат еще на одну сотую, и этого хватило, чтобы последней, то есть восьмой, пройти в финал.

Выход в финал в индивидуальной дистанции Олимпийских игр - это историческое достижение, добиться которого не удавалось ранее ни одной эстонской пловчихе. Среди эстонских пловцов в олимпийском финале в последний раз участвовал 44 года назад Ивар Стуколкин. Среди женщин в финал выходила также пловчиха Ульви Индриксон-Воог, но она делала это в составе советской четверки в эстафете в плавании вольным стилем 4х100 метров на Римской Олимпиаде в 1960 году, когда ее четверка заняла восьмое место.