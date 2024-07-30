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Энели Ефимова делала на Олимпиаде историю

Эрик Гамзеев
, журналист
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Эмили Ефимова и ее тренер Хенри Хейн в парижском олимпийском бассейне.
Эмили Ефимова и ее тренер Хенри Хейн в парижском олимпийском бассейне. Фото: Tairo Lutter

Выйдя в финал в плавании брассом на 100 метров, уроженка Силламяэ 17-летняя Энели Ефимова сделала историю - до нее ни одна эстонская пловчиха не попадала на Олимпийских играх на индивидуальной дистанции в восьмерку сильнейших в виде спорта с настолько сильной конкуренцией, как плавание.

Показав в воскресенье утром в предварительном заплыве время 1.06,24, Ефимова стала восьмой и прошла в полуфинал, где улучшила свой результат еще на одну сотую, и этого хватило, чтобы последней, то есть восьмой, пройти в финал.

Выход в финал в индивидуальной дистанции Олимпийских игр - это историческое достижение, добиться которого не удавалось ранее ни одной эстонской пловчихе. Среди эстонских пловцов в олимпийском финале в последний раз участвовал 44 года назад Ивар Стуколкин. Среди женщин в финал выходила также пловчиха Ульви Индриксон-Воог, но она делала это в составе советской четверки в эстафете в плавании вольным стилем 4х100 метров на Римской Олимпиаде в 1960 году, когда ее четверка заняла восьмое место.

Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
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