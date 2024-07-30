В пятницу на стадионе "Кренгольм" отмечавшая 45-летие клуба футбольная команда "Narva Trans" получила подходящее для праздника настроение также в игре лиги мастеров, победив "Nõmme United" со счетом 2:1.
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"Narva Trans" отметил юбилей клуба победой
Проходившая на глазах у более чем 400 болельщиков игра с занимающим в лиге мастеров последнее место "Nõmme United" начиналась зловеще, ведь уже на шестой минуте встречи мяч влетел в ворота нарвитян.
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