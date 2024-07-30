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"Narva Trans" отметил юбилей клуба победой

Эрик Гамзеев
, журналист
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Золотой запас "Narva Trans" иваурийский футболист Ирье, входящий в ряды ида-вируской представительской команды уже с 2012 года, после победы посадил на плечи свою дочку.
Золотой запас "Narva Trans" иваурийский футболист Ирье, входящий в ряды ида-вируской представительской команды уже с 2012 года, после победы посадил на плечи свою дочку. Фото: Sergei Stepanov

В пятницу на стадионе "Кренгольм" отмечавшая 45-летие клуба футбольная команда "Narva Trans" получила подходящее для праздника настроение также в игре лиги мастеров, победив "Nõmme United" со счетом 2:1.

Проходившая на глазах у более чем 400 болельщиков игра с занимающим в лиге мастеров последнее место "Nõmme United" начиналась зловеще, ведь уже на шестой минуте встречи мяч влетел в ворота нарвитян.

На дополнительных минутах первого тайма Тааниэлю Уста удалось сравнять счет, а когда до конца основного времени игры оставалось десять минут, стадион "Кренгольм" взревел после победного гола, забитого футболистом из Буркина-Фасо Ландри Каборе, пришедшим в нарвский клуб в прошлом году.

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