В субботу и воскресенье жарко было и без бани, но тем не менее более тысячи человек парились и наслаждались банными ритуалами в Нарва-Йыэсуу на берегу пограничной реки.

Владимир Мижуй считает, что для маленького города подобное банное мероприятие - чудесное. Будучи жителем Нарва-Йыэсуу он мог бы растопить и свою домашнюю баню. Но на банном празднике можно было выбирать между несколькими местами, где можно попотеть. К тому же общество тут более смешанное. "Так здорово посмотреть на народ и встретить знакомых. Я уже три года на пенсии", - сказал бывший мэр и член горсобрания Нарвы.

Дома Владимир Мижуй привык париться каждую субботу. "Жар может доходить до ста градусов, а когда паришься с веником, то меньше - 80 градусов. Бываю также в бассейне и в бане спа. В "Meresuu" есть баня с вениками, там тоже можно участвовать в банном ритуале", - отметил он.