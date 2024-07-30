В субботу и воскресенье жарко было и без бани, но тем не менее более тысячи человек парились и наслаждались банными ритуалами в Нарва-Йыэсуу на берегу пограничной реки.
Владимир Мижуй считает, что для маленького города подобное банное мероприятие - чудесное. Будучи жителем Нарва-Йыэсуу он мог бы растопить и свою домашнюю баню. Но на банном празднике можно было выбирать между несколькими местами, где можно попотеть. К тому же общество тут более смешанное. "Так здорово посмотреть на народ и встретить знакомых. Я уже три года на пенсии", - сказал бывший мэр и член горсобрания Нарвы.
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