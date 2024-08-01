Чт, 1.08.2024
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Для подписчиков

Зола пюссиского золоотвала удобряет поля Эстонии

Кюлли Крийс
, журналист
Copy
Прежде всего необходимо измельчить золу, которая десятилетиями лежала в золоотвале и затвердела.
Прежде всего необходимо измельчить золу, которая десятилетиями лежала в золоотвале и затвердела. Фото: Heiki Kuusmik

Земледельцы, которые весной внесли пюссискую золу на свои поля, уже видят, что растения стали сильнее и здоровее, чем на не покрытых известью полях.

В начале года ТОО "Tuhavägi", созданное для производства известковых удобрений из пюссиской золы, получило разрешение Департамента окружающей среды на продажу этой золы земледельцам в течение следующих 25 лет.

Таким образом, уже весной первые партии золы достигли полей.

Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
Смотрите прямые трансляции на Rus.Postimees, Kanal 2, Duo 5, а также следите за событиями на русскоязычном Kanal 7.
Читайте все новости об Олимпиаде здесь.
Комментарии
Copy

Ключевые слова

Экономика
Наверх