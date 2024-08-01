Зола пюссиского золоотвала удобряет поля Эстонии

Прежде всего необходимо измельчить золу, которая десятилетиями лежала в золоотвале и затвердела.

Земледельцы, которые весной внесли пюссискую золу на свои поля, уже видят, что растения стали сильнее и здоровее, чем на не покрытых известью полях.