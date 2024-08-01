Земледельцы, которые весной внесли пюссискую золу на свои поля, уже видят, что растения стали сильнее и здоровее, чем на не покрытых известью полях.
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Зола пюссиского золоотвала удобряет поля Эстонии
В начале года ТОО "Tuhavägi", созданное для производства известковых удобрений из пюссиской золы, получило разрешение Департамента окружающей среды на продажу этой золы земледельцам в течение следующих 25 лет.
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