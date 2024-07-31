Мыза Кальви выставлена на продажу

Согласно объявлению, продается весь комплекс, застроенная площадь - около 1600 квадратных метров (включая спа-комплекс с банями и бассейном), кроме того, в состав мызы входят участок земли площадью 18 гектаров и 15 гектаров земли для охоты.

В начале века мыза с роскошным отелем принадлежала датскому бизнесмену, но экономический кризис 2008 года сильно подкосил бизнес, и к 2010 году мыза была продана "Belitex Invest OÜ". Новые владельцы обещали привести отель в порядок и открыть его для гостей, но это так и осталось обещанием, поскольку и по сей день интересующихся приветствуют лишь высокий металлический забор и вывеска о вооруженной охране.

Однако, согласно статье "Postimees", опубликованной в 2022 году, корни компании ведут к петербургской бизнес-сети, которую возглавляют Сергей Матвиенко, сын ведущего российского политика Валентины Матвиенко, и грузинский бизнесмен Омар Гурцкая.

"Мыза Кальви - это не чья-то дача, - сказал Эркки Стюф, который в то время представлял в Эстонии компанию "Belitex Invest", которой принадлежит мыза. - Это частная собственность, на которой осуществляется коммерческая деятельность. "Belitex Invest" не считает уместным подробно комментировать свою коммерческую деятельность, поскольку услуги не предлагаются широкой общественности и здесь нет общественного интереса и новостной ценности", - сказал представитель.

Со второго квартала прошлого года в "Belitex Invest" не ведется никакой коммерческой деятельности, пишет "Virumaa Teataja". По данным Teatmik.ee, в начале 2023 года у них еще было пять сотрудников, но с тех пор в компании царит полное затишье. Согласно отчету за 2023 хозяйственный год, компания понесла убытки в размере около 250000 евро. По последним данным, стоимость земли и построек составляет около трех миллионов евро, цена мызы в объявлении о продаже не указана.