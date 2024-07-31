Ср, 31.07.2024
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST

Мыза Кальви выставлена на продажу

Северное побережье
Copy
Историческая мыза Кальви, которая после реконструкции принадлежала богатым иностранцам, снова выставлена на продажу, но в объявлении цена не указана.
Историческая мыза Кальви, которая после реконструкции принадлежала богатым иностранцам, снова выставлена на продажу, но в объявлении цена не указана. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Международный портал недвижимости "Christie's", специализирующийся на продаже элитной недвижимости, опубликовал объявление о продаже исторической мызы Кальви в волости Виру-Нигула Ляэне-Вирумаа (бывшая волость Азери в Ида-Вирумаа). Мыза принадлежит "Belitex Invest OÜ", марионеточной фирме петербургской бизнес-сети, пишет "Virumaa Teataja".

Согласно объявлению, продается весь комплекс, застроенная площадь - около 1600 квадратных метров (включая спа-комплекс с банями и бассейном), кроме того, в состав мызы входят участок земли площадью 18 гектаров и 15 гектаров земли для охоты.

В начале века мыза с роскошным отелем принадлежала датскому бизнесмену, но экономический кризис 2008 года сильно подкосил бизнес, и к 2010 году мыза была продана "Belitex Invest OÜ". Новые владельцы обещали привести отель в порядок и открыть его для гостей, но это так и осталось обещанием, поскольку и по сей день интересующихся приветствуют лишь высокий металлический забор и вывеска о вооруженной охране.

Однако, согласно статье "Postimees", опубликованной в 2022 году, корни компании ведут к петербургской бизнес-сети, которую возглавляют Сергей Матвиенко, сын ведущего российского политика Валентины Матвиенко, и грузинский бизнесмен Омар Гурцкая.

"Мыза Кальви - это не чья-то дача, - сказал Эркки Стюф, который в то время представлял в Эстонии компанию "Belitex Invest", которой принадлежит мыза. - Это частная собственность, на которой осуществляется коммерческая деятельность. "Belitex Invest" не считает уместным подробно комментировать свою коммерческую деятельность, поскольку услуги не предлагаются широкой общественности и здесь нет общественного интереса и новостной ценности", - сказал представитель.

Со второго квартала прошлого года в "Belitex Invest" не ведется никакой коммерческой деятельности, пишет "Virumaa Teataja". По данным Teatmik.ee, в начале 2023 года у них еще было пять сотрудников, но с тех пор в компании царит полное затишье. Согласно отчету за 2023 хозяйственный год, компания понесла убытки в размере около 250000 евро. По последним данным, стоимость земли и построек составляет около трех миллионов евро, цена мызы в объявлении о продаже не указана.

Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
Смотрите прямые трансляции на Rus.Postimees, Kanal 2, Duo 5, а также следите за событиями на русскоязычном Kanal 7.
Читайте все новости об Олимпиаде здесь.
Комментарии
Copy

Ключевые слова

Экономика
Наверх