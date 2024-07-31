Состоявшийся в прошлую субботу на берегу Чудского озера в Раннапунгерья Концерт у маяка собрал более тысячи человек, которые восемь с лишним часов наслаждались разнообразной музыкой.

Проходивший в 15-й раз под руководством семьи Кангур Концерт у маяка открыли оркестр и солисты из Кохтла-Ярвеской гимназии, а также биг-бенд Академии музыки и балета под руководством Сийма Аймла. Они исполнили хиты, обретшие известность благодаря конкурсу "Евровидение", а также джазовую классику. Сийм Аймла сказал, что река Раннапунгерья с ее дельтой - почти такое же хорошее место для исполнения джаза, как Миссисипи, а также отметил Кохтла-Ярвескую гимназию как за сильный оркестр, так и за инструментальный парк, вызывающий зависть.