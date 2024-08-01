Фонд справедливого перехода больше не принимает ходатайства на крупные инвестиции, так как деньги на эти цели закончились.
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В фонде справедливого перехода закончились деньги на крупные планы
Фонд предпринимательства и инноваций (EIS) закрыл прием ходатайств на поддержку крупных инвестиций в Ида-Вирумаа в связи с тем, что закончились деньги. На эту меру запланировано 144 млн евро. Из них 80,5 млн евро уже распределены между 14 проектами, из которых наибольшая поддержка - 18,7 млн евро - досталась компании "NEO Performance Materials", строящей в Нарве завод по производству магнитов. Поддержку в размере 13 млн евро получило ТОО "Loodusspaahotell", планирующее построить отель в Уускюла на берегу Чудского озера.
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