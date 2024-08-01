В фонде справедливого перехода закончились деньги на крупные планы

Фонд предпринимательства и инноваций (EIS) закрыл прием ходатайств на поддержку крупных инвестиций в Ида-Вирумаа в связи с тем, что закончились деньги. На эту меру запланировано 144 млн евро. Из них 80,5 млн евро уже распределены между 14 проектами, из которых наибольшая поддержка - 18,7 млн евро - досталась компании "NEO Performance Materials", строящей в Нарве завод по производству магнитов. Поддержку в размере 13 млн евро получило ТОО "Loodusspaahotell", планирующее построить отель в Уускюла на берегу Чудского озера.

По данным EIS, помимо выделенных средств, общая сумма заявок на крупные инвестиционные субсидии, находящихся сейчас на рассмотрении и оценке, составляет 104 млн евро. Это обычная практика программ поддержки - принимать ходатайства с небольшим превышением бюджета, чтобы обеспечить достаточный объем ходатайств, соответствующих условиям меры, сообщили в EIS. Интерес к субсидиям возрос в начале года, когда государство смягчило условия подачи ходатайств, поскольку в прошлом году ходатайств было мало, и в то же время приближается крайний срок реализации этих проектов - август 2026 года.