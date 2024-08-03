Семь лет назад известный ида-вирумааский художник Айвар Рихкранд с супругой Татьяной переехали ближе к природе - продали квартиру в Кохтла-Ярве и поселились в Сонда, где был дом, доставшийся от родственников и два десятилетия служивший семье "летней резиденцией". Потребовалось приложить немало сил, чтобы старый дом стал теплым и уютным в любое время года. Сейчас гостеприимные хозяева говорят, что сожалеют лишь о том, что не перебрались сюда намного раньше.

Любой творческий человек мечтает быть поближе к природе, которая все времена была и остается источником вдохновения. Убедились в этом еще раз, заглянув к известному ида-вирускому живописцу Айвару Рихкранду через семь лет после первой встречи на этом месте. Айвар тогда рассказывал, что мечтал жить в собственном доме, хотел создать условия, чтобы делить радость общения с природой с коллегами, делился планами создать своими руками настоящий рай для художников - где можно и работать, и отдыхать, проводить пленэры и летние лагеря. Что удалось воплотить? Ответ на этот вопрос и стал целью летней поездки в Сонда.

Дом мы узнали не сразу - стены обновлены, белый цвет на зеленом фоне деревьев выглядит нарядно. Появилась пристройка, большой гараж, баня, домик для гостей - снаружи пока неказист, но уютный внутри. Исчезли старые парники - кроме одного, в котором хранятся стройматериалы.