Вирумааское общество эстонского образования, возникшее пять лет назад в кризисной ситуации и выступавшее за сохранение эстоноязычного гимназического образования в Кохтла-Ярве, теперь следит за переходом на эстоноязычное образование в русских школах и продолжает отмечать учителей, преподающих на эстонском языке, и друзей эстонского языка.
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"Основание общества эстонского образования в Кохтла-Ярве было сродни мини-пробуждению"
Хотя общество было основано в марте, его члены собрались, чтобы вспомнить его рождение прекрасным июльским вечером во дворе летнего дома Теа Алликмяэ.
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