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"Основание общества эстонского образования в Кохтла-Ярве было сродни мини-пробуждению"

Сирле Соммер-Калда
, журналист
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БОРЬБА ЗА ШКОЛУ: Создание Кохтла-Ярвеской государственной гимназии объединило сторонников эстонского образования, хотя из Министерства образования и науки поступали неоднозначные сообщения о том, каким будет язык обучения в будущей школе. Вирумааское общество эстонского образования стало главным защитником того, чтобы госгимназия стала полностью эстоноязычной школой. Так и вышло.
БОРЬБА ЗА ШКОЛУ: Создание Кохтла-Ярвеской государственной гимназии объединило сторонников эстонского образования, хотя из Министерства образования и науки поступали неоднозначные сообщения о том, каким будет язык обучения в будущей школе. Вирумааское общество эстонского образования стало главным защитником того, чтобы госгимназия стала полностью эстоноязычной школой. Так и вышло. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Вирумааское общество эстонского образования, возникшее пять лет назад в кризисной ситуации и выступавшее за сохранение эстоноязычного гимназического образования в Кохтла-Ярве, теперь следит за переходом на эстоноязычное образование в русских школах и продолжает отмечать учителей, преподающих на эстонском языке, и друзей эстонского языка.

Хотя общество было основано в марте, его члены собрались, чтобы вспомнить его рождение прекрасным июльским вечером во дворе летнего дома Теа Алликмяэ.

- Люди собираются вместе, когда наступает кризис, а в то время в эстонском образовании был довольно серьезный кризис. Тема Кохтла-Ярвеской гимназии очень близка моему сердцу. Казалось, что там (при создании новой государственной гимназии. - Ред.) все идет наперекосяк, начиная от директора и заканчивая содержанием. Требовалось срочное вмешательство общества эстонского образования. Сегодня я рада за Кохтла-Ярвескую гимназию, это замечательная школа! - сказала хозяйка встречи Теа Алликмяэ, работающая руководителем по персоналу в "VKG". 

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