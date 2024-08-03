"Основание общества эстонского образования в Кохтла-Ярве было сродни мини-пробуждению"

Хотя общество было основано в марте, его члены собрались, чтобы вспомнить его рождение прекрасным июльским вечером во дворе летнего дома Теа Алликмяэ.

- Люди собираются вместе, когда наступает кризис, а в то время в эстонском образовании был довольно серьезный кризис. Тема Кохтла-Ярвеской гимназии очень близка моему сердцу. Казалось, что там (при создании новой государственной гимназии. - Ред.) все идет наперекосяк, начиная от директора и заканчивая содержанием. Требовалось срочное вмешательство общества эстонского образования. Сегодня я рада за Кохтла-Ярвескую гимназию, это замечательная школа! - сказала хозяйка встречи Теа Алликмяэ, работающая руководителем по персоналу в "VKG".