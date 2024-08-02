В Ида-Вирумаа начато исследование водных ресурсов

Цель исследования – выяснить, что влияет на безопасность водоснабжения жителей и предприятий региона. Исследование сосредоточено на состоянии существующих систем водоснабжения, а также на предложении альтернативных решений.

Исследование проводит Эстонский центр экологических исследований, который начал подготовку работ в июле.

В исследовании проводится оценка рисков общественных водопроводных сооружений для оценки их устойчивости в кризисных ситуациях.

Кроме того, анализируется способность водоканалов обеспечить надежность питьевого водоснабжения и намечаются необходимые инвестиции для улучшения ситуации. Также исследуется необходимость переоценки ресурсов подземных вод.

В исследовании также уделяется внимание территориям, не охваченным общим водоснабжением, чтобы выяснить, сколько жителей потребляют питьевую воду, не соответствующую требованиям, и причины плохого качества воды.

Проводящие работу должны предложить меры по улучшению ситуации.

Необходимо также уточнить потребности в воде планируемых и существующих промышленных предприятий Ида-Вирумаа.

Одной из целей работы является предоставление альтернативных решений по добыче воды для обеспечения устойчивого развития региона, не ставя под угрозу безопасность снабжения питьевой водой.

Для всех решений необходимо сделать оценку суммы инвестиций.

Исследование длится два года.