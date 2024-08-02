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В Нарве на границе развернули шесть иностранцев

Северное побережье
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Пограничный мост в Нарве.
Пограничный мост в Нарве. Фото: Илья Смирнов

В четверг, 1 августа, на погранпункте в Нарве  развернули шесть иностранцев.

Ко въезду в Эстонию не были допущены три гражданина России, два гражданина Пакистана и один гражданин Молдовы, сообщает Идаская префектура.

В префектуре сказали, что наиболее частыми причинами отказа в пересечении границы было то, что иностранцы не имели соответствующих документов для въезда, они давали неясные показания о цели поездки или во время интервью было установлено, что лицо может представлять угрозу общественному порядку или безопасности страны.

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