В Нарве на границе развернули шесть иностранцев

Ко въезду в Эстонию не были допущены три гражданина России, два гражданина Пакистана и один гражданин Молдовы, сообщает Идаская префектура.

В префектуре сказали, что наиболее частыми причинами отказа в пересечении границы было то, что иностранцы не имели соответствующих документов для въезда, они давали неясные показания о цели поездки или во время интервью было установлено, что лицо может представлять угрозу общественному порядку или безопасности страны.