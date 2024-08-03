Большое мероприятие "ViruLaul 24" представит публике на трех концертах, проходящих на ида-вируских сценах в День восстановления независимости и в его преддверии, 150 певцов. Вместе с солирующей Аликой местная молодежь исполнит на эстонском языке написанные на тексты Леэло Тунгал песни Олава Эхала. Три песни тандема Эхала/Тунгал совсем новые, и на концерте "ViruLaul 24" состоится их премьера.
День восстановления независимости Эстонии отметят большим мероприятием "ViruLaul 24"
Концерты "ViruLaul 24" состоятся:
- 18 августа в 19 часов в Кохтла-Ярвеском центре культуры
- 19 августа в 19 часов в нарвском концертном доме "Geneva"
- 20 августа в 14 часов на певческой сцене в Тойла.
По словам художественного руководителя мероприятия - уроженца Ида-Вирумаа дирижера Хирво Сурва, эти концерты объединяет музыка, эстоноязычные тексты песен и торжественное настроение празднования Дня восстановления независимости. "Цель "ViruLaul 24" - посредством музыки приблизить молодежь Ида-Вирумаа к эстонским культуре, звуковому творчеству и языку. Созданный специально к этому мероприятию ида-вирумааский сводный молодежный хор исполнит на эстонском языке песни Олава Эхала на стихи Леэло Тунгал. Я считаю очень знаковым, что это произойдет именно в Ида-Вирумаа и что в исполнении в том числе певцов, для которых эстонский язык не является родным, прозвучат три новые песни Эхала/Тунгал. Это внесет также достойный вклад в нашу традицию хорового пения", - сказал Сурва.
Певцы сводного хора с ноября репетировали сложные песни, которые будут исполнены на концерте. На состоявшейся перед летним отпуском совместной репетиции Олав Эхала и Леэло Тунгал похвалили и подбодрили юных хористов. Леэло Тунгал особенно отметила чистое произношение молодых певцов на эстонском языке.
Образованный для проводимого Эстонским музыкальным советом "ViruLaul 24" ида-вирумааский сводный молодежный хор состоит из участников хоров Кохтла-Ярвеской гимназии, Нарвской эстонской гимназии, Нарвской эстонской основной школы, Нарвской Кесклиннаской школы, инструментального отделения Нарвской музыкальной школы, девичьего хора Нарвской музыкальной школы, Нарвского хора мальчиков, хоров Нарвской Ваналиннаской основной школы, Синимяэской основной школы, смешанного хора "Vaimustus" и хора Тойлаской гимназии. Вместе с ними на сцену в концертах "ViruLaul 24" выйдут тандем-хор Нарвского дома эстонского языка, девичий хор ЭТВ, юношеский хор национальной оперы "Estonia", мужской квинтет хора мальчиков национальной оперы "Estonia", хоровая студия "So-La-Re", студенты Эстонской академии музыки и театра, музыканты Эстонского союза исполнителей и Нарвский городской симфонический оркестр под управлением дирижера Анатолия Щуры.
Дирижировать на концертах будет Хирво Сурва. Вход на все концерты бесплатный. Запись и специальную передачу о кохтла-ярвеском концерте сделает ERR.