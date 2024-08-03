День восстановления независимости Эстонии отметят большим мероприятием "ViruLaul 24"

По словам художественного руководителя мероприятия - уроженца Ида-Вирумаа дирижера Хирво Сурва, эти концерты объединяет музыка, эстоноязычные тексты песен и торжественное настроение празднования Дня восстановления независимости. "Цель "ViruLaul 24" - посредством музыки приблизить молодежь Ида-Вирумаа к эстонским культуре, звуковому творчеству и языку. Созданный специально к этому мероприятию ида-вирумааский сводный молодежный хор исполнит на эстонском языке песни Олава Эхала на стихи Леэло Тунгал. Я считаю очень знаковым, что это произойдет именно в Ида-Вирумаа и что в исполнении в том числе певцов, для которых эстонский язык не является родным, прозвучат три новые песни Эхала/Тунгал. Это внесет также достойный вклад в нашу традицию хорового пения", - сказал Сурва.