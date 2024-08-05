Плавный, как обещано, переход к полному таможенному контролю людей и транспорта на восточной границе Эстонии начнется с 7 августа.

В Налогово-таможенном департаменте говорят, что полный контроль будет направлен прежде всего на двигающихся из Эстонии в Россию, но может повлиять и на прибывающих оттуда. Причем это затронет все три восточных погранпункта - в Нарве, Лухамаа и Койдула.

Напомним, Нарвский погранпереход пропускает в настоящее время только пешеходов, так как движение транспорта через границу перекрыто российской стороной из-за перестройки их погранпункта в Ивангороде.

Больше времени и стальное терпение

Вводимый Эстонией полный таможенный контроль взамен нынешнего, который выборочный и основан на оценке рисков, возьмет больше времени и может вдвое сократить пропускную способность границы. Это значит, людям, которые и сейчас по шесть часов стоят в очереди перед Нарвским погранпунктом, на пограничном мосту и за ним, предстоит запасаться дополнительным временем и поистине стальным терпением.

Либо же, как настойчиво рекомендуют эстонские власти, вовсе отказаться от поездки в Россию, в которой государственная политика и действия силовиков бывают непредсказуемыми, опасными и просто негуманными.

Если в 2023 году в ходе таможенных проверок на всех трех восточных погранпунктах Эстонии было выявлено более пяти тысяч нарушений, то за семь месяцев текущего года нарушений зафиксировано уже 4714. Из них две трети (3194) - на границе в Нарве.