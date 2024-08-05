Через Нарву в Россию пытаются пронести многое из того, что запрещено европейскими санкциями и вообще здравым смыслом. За первые семь месяцев года таможня выявила более трех тысяч нарушений, что больше прошлогоднего. Количество попыток обхода запретов явно растет, и таможенники начинают переход к полному, а не выборочному досмотру людей и товаров на российском направлении. Это может оказаться вдвое дольше.
В Россию через Нарву тащат даже детали для калашниковых, так что контроль станет долгим и тотальным (1)
Плавный, как обещано, переход к полному таможенному контролю людей и транспорта на восточной границе Эстонии начнется с 7 августа.
В Налогово-таможенном департаменте говорят, что полный контроль будет направлен прежде всего на двигающихся из Эстонии в Россию, но может повлиять и на прибывающих оттуда. Причем это затронет все три восточных погранпункта - в Нарве, Лухамаа и Койдула.
Напомним, Нарвский погранпереход пропускает в настоящее время только пешеходов, так как движение транспорта через границу перекрыто российской стороной из-за перестройки их погранпункта в Ивангороде.
Больше времени и стальное терпение
Вводимый Эстонией полный таможенный контроль взамен нынешнего, который выборочный и основан на оценке рисков, возьмет больше времени и может вдвое сократить пропускную способность границы. Это значит, людям, которые и сейчас по шесть часов стоят в очереди перед Нарвским погранпунктом, на пограничном мосту и за ним, предстоит запасаться дополнительным временем и поистине стальным терпением.
Либо же, как настойчиво рекомендуют эстонские власти, вовсе отказаться от поездки в Россию, в которой государственная политика и действия силовиков бывают непредсказуемыми, опасными и просто негуманными.
Если в 2023 году в ходе таможенных проверок на всех трех восточных погранпунктах Эстонии было выявлено более пяти тысяч нарушений, то за семь месяцев текущего года нарушений зафиксировано уже 4714. Из них две трети (3194) - на границе в Нарве.
- Эстонский таможенный контроль, который до сих пор основывался на оценке рисков, уже известен среди перевозчиков как один из самых строгих, но с добавлением санкционных пакетов попытки обойти санкции становятся все более частыми, - констатирует Вольдемар Линно, руководящий в Налогово-таможенном департаменте отделом таможенного контроля. - С Нарвского таможенного пункта мы каждый час отправляем обратно людей, которым сделали предупреждение за нарушение санкций, - отметил чиновник.
Запастись временем и терпением
- Проведение полного таможенного контроля может вдвое сократить пропускную способность границы с Российской Федерацией, так что путешествующим в Россию надо запастись дополнительным временем.
- Для человека, пересекающего границу пешком, полный таможенный контроль означает проверку его самого и находящегося при нем багажа.
- Людей, путешествующих на автобусах, попросят выйти из автобуса с багажом и пройти аналогичный таможенный контроль, как и для пешеходов.
- Если человек пересекает границу на автомобиле, то добавляется проверка транспортного средства и находящегося в нем товара. Проверка подразумевает проверку правильности бронирования транспортного средства, открытие и проверку грузового отсека.
- Таможенники просят всех отправляющихся в Россию людей заранее убедиться, что имеющийся при них товар не находится под санкциями, а также отвести на пересечение границы как минимум вдвое больше времени, чем нужно было прежде.
Нарушителей выявляют много, а станет еще больше
Список запрещенных к вывозу в Россию, но все равно выявляемых таможенниками товаров и предметов огромен. В основном пытаются провезти через восточную границу наличные деньги, электронику, микрочипы, компьютеры, дроны, приборы ночного видения, прицелы и другие части оружия, военные снаряжение, одежду, обувь и так далее.
Конкретно в Нарве, по рассказу Вольдемара Линно, сотрудники таможни смогли воспрепятствовать перемещению в Россию многих запрещенных товаров. Как то, например: комплекты спутниковой интернет-системы "Starlink", применяемой на войне в Украине, такие стратегические товары, как магазины для пистолетов "Glock" и части автоматов Калашникова, военная одежда, включая форму армий стран НАТО, оборудование для дайвинга, банковские карты с криптовалютой, которые провозились не их владельцами, а курьером.
- Принятый 24 июня 14-й пакет санкций Европейского союза еще больше усилил экономические ограничения, и все меньше становится таких товаров, которыми разрешено обмениваться с Российской Федерацией. Давление на таможенный контроль в связи с обходом санкций возрастает. Опасность нарушений санкций увеличилась, и, исходя из нашей оценки рисков, оправданно проведение более строгого таможенного контроля, - сказал Линно.
Он напомнил, что умышленное нарушение санкций является преступлением и уголовное производство в таком случае проводит Полиция безопасности.
На границе больше всего граждан РФ
- Через Нарвский погранпункт, надолго ставший только пешеходным, границу сейчас пересекают порядка 3000 человек в сутки в обоих направлениях. Например, в прошлую субботу, 27 июля, из Эстонии в Россию через Нарву проследовали 1504 человека, встречно в Эстонию из России - 1768.
- Этим летом граждане РФ составляют большую часть, вплоть до половины всех пересекающих границу в Нарве. На втором месте - граждане Эстонии, на третьем - лица без гражданства, на четвертом - граждане Финляндии.