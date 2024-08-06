Мыза Кукрузе может стать местом съемок немецкого триллера

Мыза Кукрузе привлекла внимание компании как потенциальное место для съемок.

"Мы ведем подготовительную работу для немецкого триллера "Amazon" о мистерии убийства, производство которого мы хотели бы начать в начале следующего года. Основное действие будет разворачиваться на мызе", - написал менеджер по локациям компании "Location Unit" Хелар Таппо в Тойлаское волостное управление.

Съемки запланированы на период с конца января по конец марта 2025 года, и на это время они хотели бы забронировать весь комплекс. От волостного управления компания ждет ответов на следующие вопросы: сколько будет стоить аренда всего комплекса на данный период, есть ли какие-либо ограничения по оформлению места съемок (перемещение мебели, покраска стен и т.д.) и возможно ли использовать для съемок все помещения.

"Location Unit" также хотела бы получить двухмерные планы всех этажей, чтобы творческая группа могла лучше визуализировать помещения, а также фотографии интерьера и экстерьера мызы. Если первоначальные условия устроят обе стороны, во второй половине августа творческая группа посетит мызу Кукрузе и осмотрит здания.

После закрытия 1 сентября прошлого года Полярного музея, действовавшего на мызе Кукрузе тринадцать лет, там не ведется никакой деятельности. Тойлаское волостное собрание приняло решение о прекращении деятельности ЦУ "Kukruse Polaarmõis", поскольку поддержки волости и собственных доходов целевого учреждения было недостаточно для приведения в порядок большого ветхого здания, нуждающегося в ремонте. Нехватка средств также не позволяет развивать мызу более прибыльно.

Имущество мызы Кукрузе было передано Тойласкому спортивно-культурному центру. Его руководитель Пеэтер Сёэт заявил, что готов вести переговоры с кинематографистами и вышлет запрошенные данные, планы и фотографии.

В то же время волостное управление готовит продажу двух участков недвижимости мызы Кукрузе, так как попытки волости найти для мызы долгосрочного арендатора не увенчались успехом. Продажа должна быть предварительно одобрена волостным собранием. Председатель волостного собрания Этти Кагаров подтвердила, что большинство членов волостного собрания поддерживают продажу мызы.