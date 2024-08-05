Автоматическая система оповещения о пожарной опасности в воскресенье сработала в силламяэском больничном здании.
В Силламяэской больнице сеть коротнула во время потопа
Как сообщили в Идаском спасательном центре, 4 августа в 10.07 в центр тревог поступил сигнал автоматической противопожарной сигнализации из больничного здания на улице Тервизе в городе Силламяэ. Выяснилось, что там в подвале произошло короткое замыкание электрического насоса, но угрозы пожара больше не было.
В подвале больничного здания в тот день были запущены два насоса, чтобы откачать проникшую в подвал дождевую воду.
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