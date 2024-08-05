В Силламяэской больнице сеть коротнула во время потопа

Как сообщили в Идаском спасательном центре, 4 августа в 10.07 в центр тревог поступил сигнал автоматической противопожарной сигнализации из больничного здания на улице Тервизе в городе Силламяэ. Выяснилось, что там в подвале произошло короткое замыкание электрического насоса, но угрозы пожара больше не было.