Вокаский музыкальный лагерь завершился концертом песен

Певец и музыкант Якко Мальтис с осени по весну преподает в вокаской школе пения с эстрадным уклоном. Чтобы внести разнообразие, он приглашает в качестве преподавателей в трехдневный летний музыкальный лагерь известных исполнителей - в этом году это был Сильвер Лаас.

- На сцене собралась масса народу, - сказала руководитель по культуре Тойлаской волости Кайса Пукк, комментируя состоявшийся в прошлую среду концерт, добавив, что перед публикой предстали 45 детей и 20 взрослых. - Поскольку нынче приглашенным гостем в лагере был певец (раньше специальными гостями были Лаура и Ханна-Лийна Выза. - Ред.), в лагерь пришло больше мальчиков. Из некоторых семей пели и дети, и родители.