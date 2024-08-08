Вокаский музыкальный лагерь завершился концертом для общины, на котором выступили участники лагеря и специальные гости - вокалист группы "Traffic" Сильвер Лаас и танцевальный руководитель Мярт Агу, которые расшевелили толпу.
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Вокаский музыкальный лагерь завершился концертом песен
Певец и музыкант Якко Мальтис с осени по весну преподает в вокаской школе пения с эстрадным уклоном. Чтобы внести разнообразие, он приглашает в качестве преподавателей в трехдневный летний музыкальный лагерь известных исполнителей - в этом году это был Сильвер Лаас.
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