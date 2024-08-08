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Вокаский музыкальный лагерь завершился концертом песен

Сирле Соммер-Калда
, журналист
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Солист группы "Traffic" Сильвер Лаас исполнял свои хиты вместе с вокаской школой пения и хором взрослых. Концерт для общины, который должен был состояться на хуторе Калда в деревне Вока, из-за плохой погоды был перенесен в Вокаский народный дом.
Солист группы "Traffic" Сильвер Лаас исполнял свои хиты вместе с вокаской школой пения и хором взрослых. Концерт для общины, который должен был состояться на хуторе Калда в деревне Вока, из-за плохой погоды был перенесен в Вокаский народный дом. Фото: KRISTINA PIIRIMAA

Вокаский музыкальный лагерь завершился концертом для общины, на котором выступили участники лагеря и специальные гости - вокалист группы "Traffic" Сильвер Лаас и танцевальный руководитель Мярт Агу, которые расшевелили толпу.

Певец и музыкант Якко Мальтис с осени по весну преподает в вокаской школе пения с эстрадным уклоном. Чтобы внести разнообразие, он приглашает в качестве преподавателей в трехдневный летний музыкальный лагерь известных исполнителей - в этом году это был Сильвер Лаас.

- На сцене собралась масса народу, - сказала руководитель по культуре Тойлаской волости Кайса Пукк, комментируя состоявшийся в прошлую среду концерт, добавив, что перед публикой предстали 45 детей и 20 взрослых. - Поскольку нынче приглашенным гостем в лагере был певец (раньше специальными гостями были Лаура и Ханна-Лийна Выза. - Ред.), в лагерь пришло больше мальчиков. Из некоторых семей пели и дети, и родители.

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