- Не может ли такой сплошной досмотр и вовсе уменьшить количество пересекающих границу, поскольку люди будут отказываться от поездок в Россию из-за того, что они станут еще более некомфортными?

- Об этом же говорит предупреждение Департамента полиции и погранохраны людям, мы по-прежнему не советуем ездить в Россию. Но если они все-таки хотят это делать, то это их ответственность и решение. Что касается очередей, то это сложно прогнозировать, ведь летний период вместе с сезоном отпусков заканчивается, и возможно, что осенью количество пересекающих границу уменьшится. Однако более тщательный пограничный контроль может приводить и к тому, что люди выберут для пересечения границы какой-нибудь другой пограничный пункт, например, Лухамаа или Койдула, которые работают круглосуточно.

Все зависит также от того, что у людей в багаже. Если там предметы, которые не создают проблем, то таможенный контроль наверняка не займет так много времени.

- Но если очередь в Нарве растянется даже дальше Петровской площади, то это может создавать также проблемы для города в смысле как общественного порядка, так и благоустройства. Людям нужно пить-есть, ходить в туалет. Обсуждали ли вы это, например, с нарвскими городскими властями?