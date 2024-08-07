Руководитель Нарвского пункта погранохраны Марек Лийва признает, что, очевидно, с 8 августа очереди на эстонской стороне увеличит сплошной досмотр пересекающих границу, но добавляет, что поскольку сезон отпусков подходит к концу, то ожидается также уменьшение количества пересекающих границу.
Руководитель Нарвского погранпункта Марек Лийва: пересекающим границу теперь нужно учитывать, что в Нарве, возможно, придется заночевать (1)
- С 8 августа начнет действовать сплошной контроль пересекающих границу на Нарвском и других эстонско-российских погранпунктах, чтобы воспрепятствовать нарушениям санкций. Что это означает для пересекающих границу?
- Это означает, что пересечение границы, конечно, замедлится. Тщательный пограничный и таможенный контроль приведет к тому, что им придется запасаться временем и рассчитывать, чтобы вовремя пересечь границу, ведь Нарвский пограничный пункт по-прежнему открыт с 7 до 23 часов. Надо учитывать, что в 23 часа пограничный пункт закрывают, и если люди не успеют пересечь границу, то им нужно будет присмотреть для себя место ночлега.
- Сколько же времени придется тогда запасать? Сейчас, как говорят, пересекающим границу приходится иногда стоять в очереди четыре часа и даже больше. Если теперь пересечение границы значительно замедлится, то может ли случиться такое, что люди в течение рабочего дня пересечь границу и не смогут?
- Это зависит от того, сколько людей захотят пересечь границу в одно время. Сейчас количество пересекающих границу бывало таким, что в некоторые дни отдельные люди попадали на то время, когда пограничный пункт уже не работал, но в общем случае людям удавалось пересечь границу за разумное время, то есть в течение одного дня.
- Существуют ли какие-либо риски, к которым Департаменту полиции и погранохраны надо быть готовым отдельно в связи с новым контрольным режимом?
- Мы готовимся к тому, что будем проводить тщательные проверки. Если люди хотят пересечь границу, то должны учитывать, что на это потребуется больше времени. Каких-то особых рисков или опасностей мы сейчас здесь не видим.
- Не может ли такой сплошной досмотр и вовсе уменьшить количество пересекающих границу, поскольку люди будут отказываться от поездок в Россию из-за того, что они станут еще более некомфортными?
- Об этом же говорит предупреждение Департамента полиции и погранохраны людям, мы по-прежнему не советуем ездить в Россию. Но если они все-таки хотят это делать, то это их ответственность и решение. Что касается очередей, то это сложно прогнозировать, ведь летний период вместе с сезоном отпусков заканчивается, и возможно, что осенью количество пересекающих границу уменьшится. Однако более тщательный пограничный контроль может приводить и к тому, что люди выберут для пересечения границы какой-нибудь другой пограничный пункт, например, Лухамаа или Койдула, которые работают круглосуточно.
Все зависит также от того, что у людей в багаже. Если там предметы, которые не создают проблем, то таможенный контроль наверняка не займет так много времени.
- Но если очередь в Нарве растянется даже дальше Петровской площади, то это может создавать также проблемы для города в смысле как общественного порядка, так и благоустройства. Людям нужно пить-есть, ходить в туалет. Обсуждали ли вы это, например, с нарвскими городскими властями?
- На Петровской площади туалет имеется, есть кафе, а в городе есть магазины, где можно купить еду и воду. С городскими руководителями мы встречались и обсуждали эти вопросы. Конечно, заботой является общественный порядок, но сейчас мы нарушение общественного порядка не наблюдали. Но если они будут, то люди могут звонить по телефону экстренной помощи 112 и сообщать о них.
Когда возникает очередь на Петровской площади, то здесь действуют все связанные с обеспечением общественного порядка правила и правила хорошего поведения в очереди. Люди должны считаться друг с другом и соблюдать вежливость, тогда и проблем не должно возникать.
- По каким причинам люди сейчас чаще всего ездят в Россию?
- Сейчас главными причинами являются посещение родных и знакомых, приграничная торговля, работа. Одна из главных причин, почему многие пользуются Нарвским пограничным пунктом, это то, что между Евросоюзом и Российской Федерацией нет авиасообщения и многие, например финны, считают сейчас Эстонию важной транзитной страной.
- Что люди везут в Россию и привозят оттуда в Эстонию?
- Коротко говоря, все то, что куплено на той или другой стороне дешевле и не подлежит санкциям.