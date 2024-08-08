Кивиылиский центр здоровья планирует строительство нового здания попечительского дома

Действующий в бывшем больничном комплексе Кивиылиский центр здоровья с 2019 года предоставляет услугу только общего попечения.

Предлагающий в кивиылиском регионе услугу попечительского дома Кивиылиский центр здоровья планирует в ходе расширения построить новое, современное здание, предназначенное для 24 человек, где могли бы проживать пожилые люди, которые могут сами справляться со своими повседневными делами.