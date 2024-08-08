Предлагающий в кивиылиском регионе услугу попечительского дома Кивиылиский центр здоровья планирует в ходе расширения построить новое, современное здание, предназначенное для 24 человек, где могли бы проживать пожилые люди, которые могут сами справляться со своими повседневными делами.
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Кивиылиский центр здоровья планирует строительство нового здания попечительского дома
В Кивиылиском центре здоровья план строительства нового здания созрел в прошлом году, когда в Ида-Вирумаа призывали ходатайствовать о пособиях на различные проекты из фонда справедливого перехода.
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