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Кивиылиский центр здоровья планирует строительство нового здания попечительского дома

Эрик Калда
, журналист
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Действующий в бывшем больничном комплексе Кивиылиский центр здоровья с 2019 года предоставляет услугу только общего попечения.
Действующий в бывшем больничном комплексе Кивиылиский центр здоровья с 2019 года предоставляет услугу только общего попечения. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Предлагающий в кивиылиском регионе услугу попечительского дома Кивиылиский центр здоровья планирует в ходе расширения построить новое, современное здание, предназначенное для 24 человек, где могли бы проживать пожилые люди, которые могут сами справляться со своими повседневными делами.

В Кивиылиском центре здоровья план строительства нового здания созрел в прошлом году, когда в Ида-Вирумаа призывали ходатайствовать о пособиях на различные проекты из фонда справедливого перехода.

Деньги не получили, а план остался

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