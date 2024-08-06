В Нарве будет официальное место для захоронения домашних животных

Нарвские власти решили выделить земельный участок под кладбище животных, где будут соблюдаться необходимые нормы безопасности, сообщили "Актуальная камера" и новостной портал Rus.ERR . Этот участок находится между улицами Тууле и Йыэсуу, что в городском районе Сийвертси.

- Это будет там, где уже есть часть старого, несанкционированного кладбища. Мы сейчас его узаконим и придадим статус официального кладбища животных, - пояснил вице-мэр Нарвы Олег Карпиков.