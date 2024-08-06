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В Нарве будет официальное место для захоронения домашних животных

Северное побережье
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Незаконное кладбище беспокоит нарвских дачников.
Незаконное кладбище беспокоит нарвских дачников. Фото: Erakogu

В Нарве определено место расположения кладбища для домашних животных, передает ERR.

Нарвские власти решили выделить земельный участок под кладбище животных, где будут соблюдаться необходимые нормы безопасности, сообщили "Актуальная камера" и новостной портал Rus.ERR. Этот участок находится между улицами Тууле и Йыэсуу, что в городском районе Сийвертси.

- Это будет там, где уже есть часть старого, несанкционированного кладбища. Мы сейчас его узаконим и придадим статус официального кладбища животных, - пояснил вице-мэр Нарвы Олег Карпиков.

Следующий шаг - поиск оператора, который сможет предоставлять услугу по захоронению домашних животных.

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Нарва
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