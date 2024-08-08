Туристический кластер Ида-Вирумаа этим летом нанял менеджера по гостеприимству - Ану Кырге, приехавшая из города хороших идей, постарается превратить уезд в дружелюбное и гостеприимное туристическое направление.
- Ты по-прежнему тартуска?
- Все-таки я патриот Тарту, но перебежчик - в последнее время довольно часто бываю в Ида-Вирумаа.
Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
Смотрите прямые трансляции на Rus.Postimees, Kanal 2, Duo 5, а также следите за событиями на русскоязычном Kanal 7.Читайте все новости об Олимпиаде здесь.