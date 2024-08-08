Менеджер по гостеприимству Ану Кырге, официальное название должности которой "менеджер по развитию сервиса туристического кластера Ида-Вирумаа", хочет, чтобы посещающие Ида-Вирумаа чувствовали себя здесь желанными гостями.

Туристический кластер Ида-Вирумаа этим летом нанял менеджера по гостеприимству - Ану Кырге, приехавшая из города хороших идей, постарается превратить уезд в дружелюбное и гостеприимное туристическое направление.

- Все-таки я патриот Тарту, но перебежчик - в последнее время довольно часто бываю в Ида-Вирумаа.