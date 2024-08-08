Менеджер по гостеприимству Ану Кырге, официальное название должности которой "менеджер по развитию сервиса туристического кластера Ида-Вирумаа", хочет, чтобы посещающие Ида-Вирумаа чувствовали себя здесь желанными гостями.
Менеджер по гостеприимству Ану Кырге, официальное название должности которой "менеджер по развитию сервиса туристического кластера Ида-Вирумаа", хочет, чтобы посещающие Ида-Вирумаа чувствовали себя здесь желанными гостями. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Туристический кластер Ида-Вирумаа этим летом нанял менеджера по гостеприимству - Ану Кырге, приехавшая из города хороших идей, постарается превратить уезд в дружелюбное и гостеприимное туристическое направление.

- Ты по-прежнему тартуска?

- Все-таки я патриот Тарту, но перебежчик - в последнее время довольно часто бываю в Ида-Вирумаа.

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