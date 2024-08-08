Пловчиха Энели Ефимова попросила не переименовывать в ее честь улицу в Силламяэ

До парижского финального заплыва на дистанции 100 метров брассом с участием Энели Ефимовой в Силламяэ отправился корреспондент новостного портала Rus.Delfi, пообщавшийся с жителями города. Один из героев его репортажа предложил переименовать или назвать в честь спортсменки какую-нибудь улицу в городе.

- Это было бы уж слишком. Ради меня ничего переименовать не надо. Пусть все остается так, как к этому в Силламяэ привыкли. Да и я не думаю, что все были бы рады, если одну из улиц города вдруг переименовали бы в улицу Ефимовой. Так что прозвучавшее предложение меня порадовало, но делать так все же не стоит, - прокомментировала Ефимова.