Занявшая седьмое место на Олимпиаде в Париже 17-летняя пловчиха Энели Ефимова, детство которой прошло в Силламяэ, благодарна силламяэсцам за то, что они гордятся ей и следят за ее результатами, рассказывает ERR.
Пловчиха Энели Ефимова попросила не переименовывать в ее честь улицу в Силламяэ
До парижского финального заплыва на дистанции 100 метров брассом с участием Энели Ефимовой в Силламяэ отправился корреспондент новостного портала Rus.Delfi, пообщавшийся с жителями города. Один из героев его репортажа предложил переименовать или назвать в честь спортсменки какую-нибудь улицу в городе.
Сама Энели Ефимова такую идею не поддерживает, как отмечает в своей публикации новостной портал Rus.ERR.
- Это было бы уж слишком. Ради меня ничего переименовать не надо. Пусть все остается так, как к этому в Силламяэ привыкли. Да и я не думаю, что все были бы рады, если одну из улиц города вдруг переименовали бы в улицу Ефимовой. Так что прозвучавшее предложение меня порадовало, но делать так все же не стоит, - прокомментировала Ефимова.
Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
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