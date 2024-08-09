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Большинство жителей Эстонии не доверяют новому правительству

Северное побережье
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Кристен Михал.
Кристен Михал. Фото: Madis Veltman

Согласно опросу, проведенному социологической службой Norstat, больше половины жителей Эстонии считают, что правительство Кристена Михала не справляется со своими обязанностями.

Согласно результатам ежемесячного опроса, 26% респондентов считают, что правительство работает очень хорошо или скорее хорошо, а 65% - что скорее плохо или очень плохо. 

Как отмечают в службе Norstat, показатель одобрения действий правительства остается неизменным уже длительное время.

В регулярном исследовании общественного мнения ежемесячно опрашивают тысячу жителей Эстонии.

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