Согласно опросу, проведенному социологической службой Norstat, больше половины жителей Эстонии считают, что правительство Кристена Михала не справляется со своими обязанностями.
Большинство жителей Эстонии не доверяют новому правительству
Согласно результатам ежемесячного опроса, 26% респондентов считают, что правительство работает очень хорошо или скорее хорошо, а 65% - что скорее плохо или очень плохо.
Как отмечают в службе Norstat, показатель одобрения действий правительства остается неизменным уже длительное время.
В регулярном исследовании общественного мнения ежемесячно опрашивают тысячу жителей Эстонии.
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