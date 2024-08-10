Кохтла-Ярвеский молодежный центр старается помочь ребятам из малоимущих семей

По словам директора молодежного центра Алисы Линтер, организовать благотворительный сбор школьных принадлежностей побудила информация о том, что в городе есть немало семей, которым трудно подготовить детей для учебы в школе.

- Руководитель недоходного общества "Каждому ребенку семья" ("Igale Lapsele Pere") Любовь Дорошенко рассказала о семьях, дети в которых нуждаются в портфелях, одежде, обуви, а у иных нет денег даже на покупку тетрадей, красок и прочих мелочей, - перечисляет она. - Мы решили помочь и объявили благотворительную акцию по сбору канцелярских принадлежностей - тетради, обложки, пластилин, клей, гуашь и прочее.

Отклики от добрых людей стали поступать уже с первого дня после объявления: кто-то несет предметы, а предприятия "N&V" и "Büroomaailm" предложили подарочные карточки - организаторы акции сами выберут то, что нужно адресатам. Участвуют и ребята из молодежного центра - наверняка у каждого найдется что-то, чем можно поделиться.

Горожане предлагают портфели и разные другие вещи, иногда использованные, но в отличном состоянии, но Алиса подчеркивает, что молодежный центр собирает только новые канцтовары, об остальном можно спросить у работников НКО "Каждому ребенку семья", которые точно знают, кто конкретно в чем нуждается.

Любовь Дорошенко добавила, что будут рады любой помощи.

- Под нашей опекой на сегодняшний день находится 27 кризисных семей, в которых воспитывается более пятидесяти детей, - сказала она. - Есть семья, в которой восемь детей, пятеро из которых должны пойти в школу, в списке есть одинокие мамы и отцы, которые временно оказались в сложной ситуации, наша поддержка может им помочь преодолеть трудности, а детям собраться в школу.

Связаться с инициаторами акции можно по телефонам: Любовь - 5770 5477

Татьяна - 551 1013

Ирина - 528 1354

Алиса - 5836 0686