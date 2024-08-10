В Вирумааском спасательном лагере, который в пятый раз устроили для детей Ида- и Ляэне-Вирумаа и на этот раз на базе детского лагеря Ремнику, почти все было по-настоящему: тревожные сирены, дежурные бригады спешили помочь в сложной ситуации - при обрушении здания, тушили пожар, помогали тонущему на воде и пострадавшему в автоаварии... Каждому участнику лагеря организаторы придумали занятия по силам.

Звучит тревожная сирена, все встали, но беспокойства на лицах нет, оказывается, это просто сигнал к перемене места - отряды меняются площадками.

Десять отрядов по десять человек, разделенных по возрасту: в спасательный лагерь приехали сто человек от 7 до 17 лет, для которых всю неделю проводятся развивающие и образовательные мероприятия.

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