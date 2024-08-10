В Вирумааском спасательном лагере, который в пятый раз устроили для детей Ида- и Ляэне-Вирумаа и на этот раз на базе детского лагеря Ремнику, почти все было по-настоящему: тревожные сирены, дежурные бригады спешили помочь в сложной ситуации - при обрушении здания, тушили пожар, помогали тонущему на воде и пострадавшему в автоаварии... Каждому участнику лагеря организаторы придумали занятия по силам.