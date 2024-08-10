"Не стоит бояться, что это шокофест. Что вульгарные художники приедут в незнакомое место и займутся искусством для себе подобных", - говорит креативный директор "Tartu Uus Teater" Ивар Пыллу, приоткрывая завесу пятидневного фестиваля "Hungerburg2024", который начнется в следующую среду в доме отдыха "Mereranna" в Нарва-Йыэсуу.
- Когда "Tartu Uus Teater" опубликовал первый пресс-релиз о фестивале "Hungerburg2024", он как нельзя лучше раскрыл парадокс: в то время как в университетском городе полным ходом идет программа культурной столицы, "Tartu Uus Teater" сбегает на окраину и приглашает за собой своих зрителей. Вам нравится плыть против течения?
Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
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