"Не стоит бояться, что это шокофест. Что вульгарные художники приедут в незнакомое место и займутся искусством для себе подобных", - говорит креативный директор "Tartu Uus Teater" Ивар Пыллу, приоткрывая завесу пятидневного фестиваля "Hungerburg2024", который начнется в следующую среду в доме отдыха "Mereranna" в Нарва-Йыэсуу.

- Когда "Tartu Uus Teater" опубликовал первый пресс-релиз о фестивале "Hungerburg2024", он как нельзя лучше раскрыл парадокс: в то время как в университетском городе полным ходом идет программа культурной столицы, "Tartu Uus Teater" сбегает на окраину и приглашает за собой своих зрителей. Вам нравится плыть против течения?

- Да, мы ищем особые театральные локации, и Нарва-Йыэсуу, безусловно, одна из них. Мы также приехали в Ида-Вирумаа в год культурной столицы, чтобы Эстония не опрокинулась. Мы сделали здесь свою маленькую программу культурной столицы, рассчитанную на пять дней.