Обладатель Грэмми и британская грайм-звезда Flowdan вошел в число хедлайнеров "Station Narva"

Flowdan выступит на фестивале на главной сцене в Северном дворе Нарвского замка в субботу, 7 сентября, в полночь. Ранее анонсированные участник группы "Massive Attack" Daddy G и DJ Queen Bee были вынуждены отменить выступление в Нарве из-за плотного гастрольного графика "Massive Attack".

6 и 7 сентября в Нарвском музее выступят неопсиходелическая рок-группа "Spiritualized" из Англии, фолктроник-группа "Go_A", представлявшая Украину на Евровидении, звезда современной музыки Belle Chen, исполнительница фэнтези-поп Kate NV, местные звезды "Puuluup", NOËP, Мария Калласту, Ансамбль Эстонского общества электронной музыки, исполняющий культовые произведения Свена Грюнберга, "Singer Vinger" и диджеи Työmik Bassofsky и itsmebruh.

Внутренние помещения и выставки Нарвского музея будут открыты для гостей фестиваля до поздней ночи.

Список исполнителей, которые выступят в Нарвском замке, обновится чуть позже, когда будет объявлена музыкальная программа арт-клуба "Ro-Ro".

Помимо музыкального фестиваля и музейной части, программа проходящего с 5 по 8 сентября "Station Narva" включает в себя бесплатные дневные концерты на городских сценах, общественную дискуссию в рамках дня обсуждений BAZAR, художественные выставки и много других ярких мероприятий.