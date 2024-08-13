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Финал метания диска держал в напряжении близких Кристьяна Чеха в Йыхви

Сирле Соммер-Калда
, журналист
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Арви сидит в кресле-качалке, которое он, будучи умелым столяром, избавил от убого состояния и привел в порядок и в котором любит посидеть, приезжая в гости, Кристьян Чех. Карин в напряженные моменты закрывает руками глаза. Хозяева накрыли стол, на котором эстонские бутерброды с селедкой соседствует с салями, приготовленной на ферме родителей Кристьяна Чеха.
Арви сидит в кресле-качалке, которое он, будучи умелым столяром, избавил от убого состояния и привел в порядок и в котором любит посидеть, приезжая в гости, Кристьян Чех. Карин в напряженные моменты закрывает руками глаза. Хозяева накрыли стол, на котором эстонские бутерброды с селедкой соседствует с салями, приготовленной на ферме родителей Кристьяна Чеха. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

"Хуже всего, если станет четвертым", - говорит Карин, когда мы устраиваемся в йыхвиском доме Орелей, чтобы поболеть в финале метания диска за Кристьяна Чеха - словенца, ставшего для йыхвисцев чуть ли не земляком, чемпиона мира и действующего чемпиона Европы, оттачивавшего свою олимпийскую форму в Ида-Вирумаа и обрученного с внучкой Карин и Арви Орель Анной Марией.

Гостиная в доме Орелей напоминает уютный книжно- художественный салон, где телевизор обычно не является главным действующим лицом. Однако временно телевизоров стало целых два. Один висит на стене и показывает "Kanal 2", где мелькают разные виды. Второй телек стоит на представительном письменном столе и показывает "Eurosport", где как раз транслируют только финал метания диска.

Второй телевизор купили Анна Мария и Кристьян, чтобы можно было наблюдать за спортивными передачами на террасе. Поздним вечером в среду, 7 августа, на улице все же прохладно, и в комнате как-то уютнее, хотя дворовая зона такая же интересная, как дом Орелей внутри, - там есть и паб, и променад, и женский павильон, и роскошная коллекция камней. Но это достойно бы уже отдельного рассказа.

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