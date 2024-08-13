Финал метания диска держал в напряжении близких Кристьяна Чеха в Йыхви

Гостиная в доме Орелей напоминает уютный книжно- художественный салон, где телевизор обычно не является главным действующим лицом. Однако временно телевизоров стало целых два. Один висит на стене и показывает "Kanal 2", где мелькают разные виды. Второй телек стоит на представительном письменном столе и показывает "Eurosport", где как раз транслируют только финал метания диска.

Второй телевизор купили Анна Мария и Кристьян, чтобы можно было наблюдать за спортивными передачами на террасе. Поздним вечером в среду, 7 августа, на улице все же прохладно, и в комнате как-то уютнее, хотя дворовая зона такая же интересная, как дом Орелей внутри, - там есть и паб, и променад, и женский павильон, и роскошная коллекция камней. Но это достойно бы уже отдельного рассказа.