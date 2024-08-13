"Хуже всего, если станет четвертым", - говорит Карин, когда мы устраиваемся в йыхвиском доме Орелей, чтобы поболеть в финале метания диска за Кристьяна Чеха - словенца, ставшего для йыхвисцев чуть ли не земляком, чемпиона мира и действующего чемпиона Европы, оттачивавшего свою олимпийскую форму в Ида-Вирумаа и обрученного с внучкой Карин и Арви Орель Анной Марией.
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Финал метания диска держал в напряжении близких Кристьяна Чеха в Йыхви
Гостиная в доме Орелей напоминает уютный книжно- художественный салон, где телевизор обычно не является главным действующим лицом. Однако временно телевизоров стало целых два. Один висит на стене и показывает "Kanal 2", где мелькают разные виды. Второй телек стоит на представительном письменном столе и показывает "Eurosport", где как раз транслируют только финал метания диска.