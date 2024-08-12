Россиянка пыталась вынести из Эстонии четыре золотых слитка

Как пишет издание 47news, таможенники в пункте пропуска Ивангород пресекли незаконный ввоз из Эстонии четырех слитков золота высшей 999-й пробы.

Драгоценный металл стоимостью более 1,3 млн рублей пыталась пронести без декларирования через "зеленый" коридор 52-летняя россиянка. "Четыре слитка из золота высшей пробы обнаружили в рюкзаке россиянки кингисеппские таможенники", - сообщает пресс-служба СЗТУ 12 августа.

Была проведена экспертиза, которая подтвердила чистоту драгоценного металла, а также установила, что общий вес товара составляет 212 граммов.

При сканировании рюкзака женщины были выявлены металлические предметы прямоугольной формы. В ходе досмотра установлено, что это слитки в заводской пластиковой упаковке. Каждый брикет был промаркирован индивидуальным номером и надписью на английском языке "чистое золото". Судя по гравировке "Valcambi Suisse 50g FINE GOLD 999,9", они произведены швейцарской компанией.

Возбуждено уголовное дело. За золотые слитки женщине грозит до пяти лет лишения свободы и штраф до 1 миллиона рублей.