Спасение еды укрепляет свои позиции в Ида-Вирумаа

- Находясь с семьей в отпуске, мы ночевали в гостинице в Таллинне, и когда собрались выезжать, мне не захотелось выбрасывать оставшиеся у нас продукты. Я выложила фото в местную группу обращения продуктов и спросила у мужа, насколько быстро, по его мнению, мы сможем от этих продуктов избавиться. Муж предположил, что за пару часов - если кто-то вообще захочет взять оставшийся после нас пирог. На самом же деле один человек написал мне сразу и уже через 15 минут оказался перед гостиницей и благодарил, что я не выбросила еду, - рассказала она.