В Силламяэ мужчина отбивался от вооруженного ножом пенсионера

Во вторник 13 августа полиция получила вызов в Силламяэ, где 76-летний мужчина в ходе конфликта ударил ножом 36-летнего мужчину. Медики осмотрели пострадавшего, после чего полиция задержала нападающего. Точные обстоятельства происшествия будут установлены в ходе уголовного производства.