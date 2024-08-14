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В Силламяэ мужчина отбивался от вооруженного ножом пенсионера

Северное побережье
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Человек с ножом. Иллюстративное фото.
Человек с ножом. Иллюстративное фото. Фото: Toomas Huik

Во вторник 13 августа полиция получила вызов в Силламяэ, где 76-летний мужчина в ходе конфликта ударил ножом 36-летнего мужчину. Медики осмотрели пострадавшего, после чего полиция задержала нападающего. Точные обстоятельства происшествия будут установлены в ходе уголовного производства.

13 августа полиция получила сообщение в Нарве на улице Раквере, где пьяный 38-летний мужчина ударил одну женщину и толкнул другую. Полицейские задержали мужчину. Точные обстоятельства происшествия будут установлены в ходе уголовного производства.

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Силламяэ
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