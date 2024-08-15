Выходные будут изобиловать гастрономическими фестивалями

С 17 по 18 августа "Улица причудской еды 175 км" откроет 39 двухдневных ресторанов от Васкнарвы до Сетомаа, шесть из которых будут находиться в границах Ида-Вирумаа - в Васкнарве, Куру, Каукси, Раннапунгерья и Леммаку.

На "Улице причудской еды" рыба из Чудского озера попадет на стол в разных вариантах: жареная, соленая, на гриле, маринованная, копченая, в пельменях, супах, пирогах и голубцах. Отведать предложат ряпушку, щуку, судака, леща, окуня и налима.

Любители мяса смогут насладиться вкусом кабана, косули, лося, бобра, кролика, перепела, бараниной, говядиной с гарниром из даров садов и полей. Лесные грибы будут в пирогах, супах, салатах и пельменях. Желающие смогут заново открыть старую добрую классику, к примеру, буберт и снежки.

Еда дополнится культурной программой

Помимо причудской еды, будет возможно насладиться культурной программой и выступлениями артистов, посетить выставки, купить местную еду и напитки, а также сделать запасы необходимого на зиму. "Все это подлинное, настоящее и натуральное", - подтвердила Трийну Аккерманн, руководитель НКО "Peipsimaa Kogukonnaköök".

Двухдневные рестораны открыты будут 17 августа с 11.00 до 21.00 и 18 августа с 11.00 до 17.00. Все заведения с меню можно найти на карте "Google" на странице "Улицы причудской еды" в "Facebook".

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