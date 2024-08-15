В эти выходные на традиционной "Улице причудской еды" кладовая Причудья предложит насладиться подлинными вкусами и впечатлениями. В Тойлаской волости одновременно пройдут два фестиваля еды: фестиваль улицы Пикк и фестиваль субпродуктов.
Выходные будут изобиловать гастрономическими фестивалями
С 17 по 18 августа "Улица причудской еды 175 км" откроет 39 двухдневных ресторанов от Васкнарвы до Сетомаа, шесть из которых будут находиться в границах Ида-Вирумаа - в Васкнарве, Куру, Каукси, Раннапунгерья и Леммаку.
На "Улице причудской еды" рыба из Чудского озера попадет на стол в разных вариантах: жареная, соленая, на гриле, маринованная, копченая, в пельменях, супах, пирогах и голубцах. Отведать предложат ряпушку, щуку, судака, леща, окуня и налима.
Любители мяса смогут насладиться вкусом кабана, косули, лося, бобра, кролика, перепела, бараниной, говядиной с гарниром из даров садов и полей. Лесные грибы будут в пирогах, супах, салатах и пельменях. Желающие смогут заново открыть старую добрую классику, к примеру, буберт и снежки.
Еда дополнится культурной программой
Помимо причудской еды, будет возможно насладиться культурной программой и выступлениями артистов, посетить выставки, купить местную еду и напитки, а также сделать запасы необходимого на зиму. "Все это подлинное, настоящее и натуральное", - подтвердила Трийну Аккерманн, руководитель НКО "Peipsimaa Kogukonnaköök".
Двухдневные рестораны открыты будут 17 августа с 11.00 до 21.00 и 18 августа с 11.00 до 17.00. Все заведения с меню можно найти на карте "Google" на странице "Улицы причудской еды" в "Facebook".
Длинный стол для пикника на улице Пикк
Фестиваль улицы Пикк в воскресенье будет посвящен старым домам Тойла. "Фестиваль проводится уже третье лето, но впервые мы установим вечером длинный стол для пикника, чтобы вместе с общиной и гостями отпраздновать предстоящий День восстановления независимости", - пояснила одна из организаторов фестиваля и хозяйка ремесленной веранды рукоделия Мария Ронк.
Для длинного стола для пикника во дворе ремесленной веранды можно заранее заказать коробки с закусками, но можно принести и свою еду.
Празднование на улице Пикк начнется уже в полдень, когда свои двери откроют десяток домашних кафе. В 13.00 запланирована экскурсия по улице Пикк с историком Мадисом Туудером. В старой пожарке историк Ивика Майдре расскажет интересующимся давние истории об отдыхающих. В 19.00 в общественном доме Тойла покажут кинокадры из фильма о Тойла.
17 и 18 августа в деревне Вока Индрек Кыверик пригласит в свой домашний ресторан на традиционный фестиваль субпродуктов, где предлагается настоящая кухня из субпродуктов, различные жанры метал-музыки, мастер-класс по смазке лыж, посещение бань, возможность нанесения татуировок и т.д. Аэт Кийсла проведет лекцию на тему "О пользе кишок в спорте на выносливость", состоится вечер кино и многое другое.