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Шесть лет стоявший на вынужденной паузе Айдуский ветропарк построили за десять месяцев

Кюлли Крийс
, журналист
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С вертолета открывается завораживающий вид на заставленную ветряками территорию бывшего разреза.
С вертолета открывается завораживающий вид на заставленную ветряками территорию бывшего разреза. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Длившееся несколько лет препирательство с государством прошлой весной закончилось, в открытии ветропарка участвовал также министр обороны Ханно Певкур.

Эти 17 мощных ветряков внесут свой вклад в то, чтобы Эстония достигла цели производить в 2030 году из возобновляемых источников столько же энергии, сколько мы потребляем, высоко оценила создателей Айдуского ветропарка министр климата Йоко Алендер.

По ее словам, речь идет о первопроходцах: "После появления этого ветропарка начнется настоящий бум ветрогенераторов".

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