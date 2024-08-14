Шесть лет стоявший на вынужденной паузе Айдуский ветропарк построили за десять месяцев

Эти 17 мощных ветряков внесут свой вклад в то, чтобы Эстония достигла цели производить в 2030 году из возобновляемых источников столько же энергии, сколько мы потребляем, высоко оценила создателей Айдуского ветропарка министр климата Йоко Алендер.